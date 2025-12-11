1等・約1億1千万円の当選が高知市内の宝くじ売り場から出たことが分かりました。ロト6で1等が出たのは高知市の「御座エースワンチャンスセンター」です。1等は1億1558万7500円。売り場にはさっそく、当選を知らせる張り紙が貼られていました。御座エースワンチャンスセンターでは2年前にロト7で1等約6億円、3年前にはロト6で1等約5億円の当選が出ていて、担当者も驚きを隠せない様子でした。