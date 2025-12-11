Ｊリーグの年間表彰「Ｊリーグアウォーズ」が１１日、横浜アリーナで行われた。功労選手賞には青山敏弘さん、伊東輝悦さん、柿谷曜一朗さん、興梠慎三さん、高萩洋次郎さん、豊田陽平さん、本間幸司さん、丸橋祐介さん、森脇良太さん、山瀬功治さん、ランゲラックが選ばれた。鹿島、浦和などで活躍し、Ｊ１歴代２位の通算１６８得点を誇る興梠さんは「１人だけではここまでやってこられなかった。感謝しかない」と喜びを示した。