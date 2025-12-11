主な企業対応北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表を受け、企業が顧客への注意喚起やオンライン会議の推進などの対応を進めている。警戒しながら日常の業務を継続。万一の際にも生産や供給が滞らないよう、防災対策も強化する。「後発地震に伴う津波に注意し、最新情報を確認してください」。コンビニ大手のファミリーマートは、広告を掲載する大型の電子掲示板で注意を促す。7道県の計約1200店で実施。巨大地震への備えが求