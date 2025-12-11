世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の元信者の60代女性＝札幌市＝が、教団側から高額の献金被害などを受けたとして11日、教団に計約6240万円の損害賠償を求めて札幌地裁に提訴した。原告代理人の郷路征記弁護士によると、女性は1989年3月に入信。組織的に教義を信じ込まされ、着物や宝石などの物販購入や高額献金のほか、支持を依頼する電話をかける「選挙活動」をしたとしている。女性は2022年12月末に脱会した。提訴の理