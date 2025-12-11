オスロに到着し、ホテルのバルコニーで両手を広げるノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏＝11日（共同）【北京共同】中国共産党・政府が民主化運動を武力弾圧した1989年の天安門事件の学生指導者で米国在住の周鋒鎖氏は11日、ノーベル平和賞を受賞したベネズエラ野党指導者マチャド氏を巡り、「民主主義を推し進めようとする勇気は世界の大きな励みだ。中国の民主化運動も奮起させられる」