10日夜からの大雪で真っ白な雪景色へと変わった11日朝の北海道・旭川市。本格的な雪の季節の到来で、雪かきをする住民からは「いや…びっくり。こんなに降っていると思ってなかった。いやもう…勘弁してほしいです。（雪シーズンが）まだ始まったばっかりですから」とため息交じりの声も聞こえてきました。旭川市では積雪が36cmに達し、さらに札幌市では29cmとなっています。温かそうな服を着て散歩中の犬も雪が積もった路面を歩く