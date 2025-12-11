大きな節目を迎えた11日の国会。物価高対策などの裏付けとなる18兆円を超える2025年度の補正予算案が衆議院の予算委員会を通過。高市首相はわずかに口角を上げました。野党側の席にも駆け寄り、頭を下げて感謝を伝えました。そんな高市首相に驚きの知らせが。アメリカの経済誌「フォーブス」が10日に発表した「世界で最もパワフルな女性100人」で、EU（ヨーロッパ連合）のフォンデアライエン委員長、ヨーロッパ中央銀行のラガルド