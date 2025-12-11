12月4日未明、加茂市で住宅1棟が全焼する火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。その後の捜査で11日、遺体はこの家に住む80代の夫婦と判明しました。火事があったのは加茂市寿町の一般住宅です。警察や消防によりますと4日午前0時半すぎ、「近所の家が燃えている」と通行人から消防に通報があり消防車11台が出動。火は約4時間後に消し止められましたが、住宅が全焼したほか、隣接する家2棟の一部を焼きました。この火