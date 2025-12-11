暮らしに身近なバッテリーですが、年末の大掃除で捨てる際には注意が必要です。 【写真を見る】リチウムイオン電池 なぜ発火･爆発するの？メカニズムを聞く 地下鉄でモバイルバッテリーから出火したことも… 何に気をつければいい？ JR山手線ではことし7月、スマートフォンを充電していたモバイルバッテリーから火が出て、乗客ら5人がけがをしました。 また名古屋の地下鉄鶴舞線の塩釜口駅では、かばん