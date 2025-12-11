岐阜県美濃加茂市の職員が、勤務中に女性用トイレを盗撮したとして懲戒免職となりました。美濃加茂市によりますと、市民協働部の50代の課長補佐は今年10月の勤務時間中、市内の公共施設の女性用トイレに侵入し、個室にいた女性をスマートフォンで盗撮したとして、今月2日に書類送検されました。聞き取り調査では、今年9月にも同じ女性に対して盗撮をしていたことがわかり、市は9日付で懲戒免職としました。課長補佐