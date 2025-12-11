けさ、山形県鶴岡市の住宅街でクマの目撃情報が相次ぎ、市は緊急銃猟の判断をしてクマを駆除しました。 【画像】クマ目撃場所 このクマによる人への被害は確認されていません。 鶴岡市によりますと、きょう午前６時１５分ごろ鶴岡市友江町の住宅街でクマ１頭が目撃されました。 クマは体長およそ１．５メートルで一時行方がわからなくなりましたが、およそ１時間後の午前７時２０分ごろ、鶴岡市友江町のドラッグストアの