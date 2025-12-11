きょう午後、山形市のラーメン店に軽ワゴン車が突っ込む事故があり車を運転していた女性と客が病院に運ばれました。 【画像】吹き飛ぶテーブル、壁に刺さる車 店員が当時の状況を話しました。 店員「エアコンが外れて落ちてきてガラスが割れたのかと思った。スタッフもお客様もケガがなくてよかった」 警察や消防などによりますときょう午後４時過ぎ山形市江俣でラーメン店に軽ワゴン車が突っ込んだというこ