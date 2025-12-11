これからの気象情報です。 12日(金)は厳しい寒さで吹雪くところもありそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風・波浪注意報、また中越と上越には所々に大雪・着雪注意報が出ています。 ◆12月12日(金)の天気 ・上越地方 夜にかけて雪が降り続くでしょう。 平地はまとまった積雪にはならない見込みですが、路面の凍結などに注意が必要です。 ・中越地方 沿岸部は雪やミゾレが降り