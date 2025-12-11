冬の味覚「丹波大納言小豆」の出荷が始まっています。サヤを割ると、えんじに熟した大粒の小豆が現れます。丹波市の特産品、「丹波大納言小豆」。すずなりに実ったさやを手作業で刈り取り、脱粒機で枝や葉を取り除き、乾燥させます。煮詰めても腹が破れないことから、殿中で刀を抜いても切腹しなくてもすむ官職「大納言」にちなんで名づけられたといいます。おすすめの食べ方は…（アグリサポートたんば足立欣一さん）