北海道紋別市で１２月１１日午後、３０代の女性がトラックにはねられました。トラックは現場から立ち去っていて警察はひき逃げ事件とみて捜査しています。紋別市南が丘町７丁目の道道で午後４時すぎ、付近を走行中のドライバーから「トラックが歩行者をはねて立ち去った」と１１０番通報がありました。 警察によりますと、道道を市内から道の駅の方向に走っていたトラックが左から来た３０代の女性をはね、そのまま立ち