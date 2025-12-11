おこめ券ではなく商品券。大阪市が行う物価高対策の詳細が明らかになりました。１２月１１日、大阪市議会で可決されたのは、「プレミアム付商品券」の事業費が盛り込まれた補正予算です。市は物価高対策として国の「重点支援地方交付金」などを活用し、１万３０００円分を１万円で購入できるプレミアム付商品券を発行。１人あたり４口まで購入可能で、申し込みの時期は、来年４月中を目指しています。最大で６２０万口を発行