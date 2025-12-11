自宅の庭に両親とみられる２人の遺体を遺棄したとして、無職の男が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、大津市稲津の無職・端野和也容疑者（５０）です。警察によりますと、端野容疑者は自宅の庭に２人の遺体を埋めて遺棄した疑いが持たれています。大津市役所から端野容疑者と同居していた両親と連絡が取れないという相談があり、警察官が自宅を訪れたところ、死後数年以上たったとみられる白骨化した遺体が見