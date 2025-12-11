◆香港カップ・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）＝１２月１１日、シャティン競馬場史上初めて大阪杯を連覇したベラジオオペラ（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は、気持ちを乗せるために一杯に追われた翌日、厩舎周りを引き運動で調整した。「ここまでやることはやってきた。少しピリッとしてくると思う」と上村調教師は変化を期待する。ゲート番は今年の大阪杯と同じ５番。指揮官は