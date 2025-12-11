女子ゴルフの勝みなみ（明治安田）が１１日、茨城ＧＣで行われたダンロップスポーツマーケティング主催のイベント「ゼクシオドリームカッププロアマコンペ」に参加した。今季は米ツアーで７月のＡＩＧ全英女子オープンは２位、１０月のロッテ選手権は３位、ビュイックＬＰＧＡ上海はプレーオフで惜敗ながら２位と好成績を残し、ポイントランキングは１８位に入った。「キャリアハイの年だったけど、優勝できそうでできなかっ