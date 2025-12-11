日本野球機構（NPB）は11日、「NPB初心者向け審判講習会」を来年1月17日に岩手県盛岡市の「きたぎんボールパーク」で開催すると発表した。NPBの現役審判員が講師を務め、投球の判定や審判の基本動作、様々なプレーの見方などの基礎的な審判技術の講習を行う。NPBは「審判技術の習得を目指す方や、審判員に興味のある方たちが気軽に参加いただける基礎レベルの内容で実施いたします」としている。対象は中学生以上で性別、経