Ｊリーグの年間表彰「Ｊリーグアウォーズ」が１１日、横浜アリーナで行われた。ベストイレブンが発表され、加入１年目でリーグ３５試合１３得点と活躍した川崎のＦＷ伊藤達哉が初受賞した。伊藤（得点ランク全体４位。日本人ではトップ）「個人的には最初の半年、すごい難しいなと思いながらやっていたが、途中からある程度、手応えがあって、そのままシーズンを駆け抜けられた。（来年に向け）チームを勝たせて、タイトルを持