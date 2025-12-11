イースタン・リーグに参入しているオイシックス新潟は11日、今季限りで楽天を戦力外となった宮森智志投手（27）と契約を結んだと発表した。宮森は呉商から流通経済大、四国IL・高知を経て21年育成ドラフト1位で楽天に入団。1メートル93の長身から投げ下ろす直球を武器に通算で69試合に登板し、2勝3敗1セーブ、防御率5・10の成績を残した。11月12日にマツダスタジアムで開催された、日本プロ野球選手会主催のトライアウトに