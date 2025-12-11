俳優・西野七瀬が、このほど大阪・阪急うめだ本店で始まったバーバリーのポップアップストアに登場した。【写真】大平修蔵、阪急うめだ本店でバーバリーコーデ大阪出身の西野は、最新のアウターウェアに身を包み、ミニ丈＆ブーツで地元がい旋。このほか、大平修蔵も参加し、会場を華やかに彩った。ポップアップストアでは、ブランドを象徴するアウターウェアの特別なセレクションが披露される。ベリーヒル パディッド カーコ