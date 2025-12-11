帝国データバンクは１１日、来年に１００周年を迎える企業が２３７１社あると調査結果を発表した。記念の３桁の大台に乗る企業は、トヨタのルーツの豊田自動織機（愛知県刈谷市）、信越化学工業（東京都千代田区）、東レ（東京都中央区）、クラレ（東京都千代田区）、「週刊少年ジャンプ」などを発行する集英社（東京都千代田区）、富士急行（山梨県富士吉田市）など。カネテツデリカフーズ（兵庫県神戸市）では１００周年を