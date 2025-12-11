Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が11日、開催され、今季の最優秀選手賞に鹿島アントラーズのGK・早川友基選手が選ばれました。早川選手は今季J1全38試合に出場。チームの58得点に対して20チーム中2番目に少ない31失点（得失点差27は最多）で、歴代最多となる9度目のJリーグ制覇に貢献。個人としては日本代表にも初選出されました。早川選手のMVP受賞に日本代表の森保一監督がスクリーンで登場しコメント。「早川選手