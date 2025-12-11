米海軍横須賀基地に帰港した原子力空母「ジョージ・ワシントン」。乗組員の家族らが出迎えた＝１１日、同基地米海軍横須賀基地（横須賀市）に配備されている原子力空母「ジョージ・ワシントン」が１１日午前９時２０分ごろ、同基地に帰港した。昨年１１月に約９年半ぶりに同基地に再配備されて以降、１年間の任務を終えた。艦長のティム・ウェイツ大佐は「作戦を完璧に遂行し、前方展開部隊の有効性と同盟の強さを証明できた」と