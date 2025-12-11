今が旬の冬の味覚、メスのズワイガニ「香箱ガニ」。石川県輪島市の小学校の給食は、ちょっと豪華なひと時となりました。石川県輪島市の小学校の給食に登場したのは…「うわ～」「おもったより大きい」ひとり一杯のコウバコガニです。児童たちに地元の味を知ってもらおうと、毎年行われているカニ給食です。 児童は：「おいしいです。漁師さんにありがたいと思います」自分でカニの殻をむくのは初めてだというこちらの児童