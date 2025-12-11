東京・新宿の複合高層ビル「東急歌舞伎町タワー」が開業当初、性別に関係なく利用できるとうたう「ジェンダーレストイレ」を設置したことで物議を醸して早2年半──。男女別のトイレになっていたことがSNS上で再注目されている。改修による変化を取材した。一時は仮設のパーテーションも導入東急歌舞伎町タワーは飲食店や映画館といったエンターテインメント施設、ホテルからなる高さ約225メートルのビルで、23年4月14日に開業した