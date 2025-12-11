備前市日生地区の名物グルメ「カキオコ」カキオコ屋 暖里 カキをたっぷり使った、岡山県備前市日生地区の名物グルメ「カキオコ」にも影響が出ています。 （記者リポート）「こちらのカキオコ店では、その日に水揚げされたカキをカキオコに使っているということです」 日生町漁業協同組合によりますと、現状、地元のカキオコ店にはなんとかカキを出荷できているといいます。 しかし、お店では……。