北九州市で11日、地元の中学生や高校生を対象にした職業体験イベントが開かれました。生徒たちに地元企業の強みを知ってもらい、北九州市で働きたいと思ってもらおうというイベントです。 ■ロボット「日本製鉄のブース。よかったらお立ち寄りください。」北九州市で始まった「北九州ゆめみらいワーク2025」は、“日本最大級”の職業体験イベントです。地元の中学生や高校生たちが北九州市で就職するきっかけにつな