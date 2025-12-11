中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月11日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は11日の記者会見で、日本の高市早苗首相が日中間のさまざまな対話を行う姿勢を強調したことについて、高市氏の台湾に関する誤った発言は中国国民の強い憤りを招いただけでなく、日本国内でも客観的で理性的な反対や批判の声が高まっていると述べた。雑誌「世界」元編集長、岩波書店元社長の岡本厚氏は、高市氏は頻繁に