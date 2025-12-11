タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新。ホットケーキミックスを使った簡単チョコチップスコーンのレシピ動画を公開しました。 【写真を見る】【 小倉優子 】 「とっても簡単」チョコチップスコーンのレシピ動画を公開ホットケーキミックスで作る「サクサク」スイーツ小倉さんは動画の中で「サクサクなチョコスコーンを作ります。とっても簡単なんです」と語り、少ない材料で手軽に作れるスイ