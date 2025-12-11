ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏が先ほど、ノルウェーのオスロで会見し、「自由なしには民主主義は実現しない」などと訴えました。ベネズエラ野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏「ベネズエラが自由になり、母国が民主主義の希望の光となることを期待しています」ノルウェーの首相とともに会見を行ったマリア・コリナ・マチャド氏は「自由なしには民主主義は実現しない」と訴えまし