ミャンマー西部ラカイン州で10日、軍の戦闘機が病院を空爆し、入院患者や職員など少なくとも33人が死亡しました。ミャンマーの独立系メディアによりますと、西部ラカイン州で10日、ミャンマー軍の戦闘機が内戦状態にある地元の少数民族武装勢力の支配地域に爆弾を2発投下しました。爆弾は多くの市民が身を寄せる病院を直撃し、入院患者や職員など少なくとも33人が死亡しました。ほかに76人が負傷、うち27人が重体だということです