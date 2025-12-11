日中関係で緊張が続く中、渡航自粛のほかに影響がでているのが日本産海産物の輸出です。再開の見通しが立たない中、敢えて輸入規制の撤廃に踏み切った台湾の背景を取材しました。【写真を見る】日中関係緊張の中、日本産水産物の輸出再開も再び暗礁に台湾が“輸入規制撤廃”に踏み切った背景平日にもかかわらず、多くの観光客で賑わう浅草。着物店の店長「この1か月、中国からの客は今のところ、どなたもいらしていない」影響は