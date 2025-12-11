ロッテのロングセラー「チョコパイ」が、全国のGiGOグループのお店で手に入る限定雑貨として登場♡2025年12月13日(土)から、チャームリュックや三つ折りウォレット、ワイヤレスイヤホンなど、大人女子の心をくすぐるアイテムが順次展開されます。どのアイテムもチョコパイの世界観を生かしたデザインで、普段使いにもぴったり。数量限定のため、気になる方は早めにチェックしてくださいね♪ チョコパイの