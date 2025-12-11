■2025Jリーグアウォーズ（11日、横浜アリーナ）J1リーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が11日に、横浜アリーナで行われ各賞が発表された。ベストイレブンは、7クラブから選出され、9年ぶりのJ1制覇を成し遂げた鹿島アントラーズからは、GK・早川友基（26）、今季21ゴールで得点王に輝いたFW・レオ セアラ（30）、DF・植田直通（31、鹿島アントラーズ）の3人が選ばれた。初受賞が11人中10人と、フレッシュな顔ぶれが揃った