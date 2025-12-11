国際的に著名な大規模言語モデルランキング「LMArena」の最新版で、中国で開発された複数のモデルが上位に名を連ねた。百度（バイドゥ）の「文心」はテキスト生成能力で世界2位、中国1位となり、創造的な文章作成、複雑な長文理解、指示の順守などの分野で優れた性能を発揮した。視覚理解能力では中国1位、世界上位となった。また、智譜の「GLM-4．6」モデルはコード生成能力の分野でトップクラスに位置し、複数の国際的な主流モデ