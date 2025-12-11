米メディアの12月10日付報道によると、米国土安全保障省（DHS）はこのほど、不法移民の強制送還用として、約1億4000万ドルで旅客機ボーイング737を6機購入する契約を結びました。 DHS傘下の移民・税関捜査局（ICE）はこれまで、チャーター機を使用して不法移民を強制送還してきました。旅客機の購入はチャーター機の利用よりも輸送量が拡大し、効率も上がるとみられています。（提供/CRI）