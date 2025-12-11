放送近づく『豊臣兄弟！』2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。仲野大賀「兄の秀吉役の池松壮亮さんとは常に相談をしながら撮影を進めています。信長役の小栗旬さんには…ひどい目にあわされながら（笑）1月4日のスタート（※初回15分拡大版NHK総合夜8:00〜ほか）を前に、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。今回は武芸に優れたあの武将をご紹介！ーーー【物語】大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん