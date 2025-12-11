中国国家統計局が10日に発表したデータによると、国内の一部産業における需給構造の最適化や国際大口商品価格の変動の波及効果などの影響を受け、11月の工業生産者出荷価格指数（PPI）は前月比で0．1％上昇し、2カ月連続の上昇となり、前年同期比では2．2％の下落となった。人民日報が伝えた。11月のPPI前月比推移の主な特徴としては、第一に国内の一部産業で季節的な需要増によって価格が上昇したこと、第二に輸入要因の影響によ