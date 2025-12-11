日本一の若手漫才師を決める大会「M-1グランプリ2025」。過去最多の1万1521組がエントリーした予選を勝ち抜き、決勝に進んだファイナリスト9組がついに発表されました。【ファイナリスト9組を見る】今年こそ悲願の優勝を狙う！ 決勝経験者5組激戦を制した9組のうち、決勝経験者は5組です。▼真空ジェシカ最注目は笑い飯に次ぐ快挙である「5年連続ストレートでの決勝進出」を成し遂げた真空ジェシカでしょう。ネタの新しさや前大会