平沼は2021年8月にトレードで西武へ…今年の現ドラでオリックスへ9日に行われた現役ドラフトで西武からオリックスへの移籍が決まった平沼翔太外野手が11日、自身のインスタグラムを更新。ファンへ「『楽しみだ』と思える自分がいました」などと胸中を綴り、感謝を伝えた。投稿文は「この度オリックス・バファローズに移籍します」との書き出しで始まった。平沼は2015年ドラフトで敦賀気比高（福井）から4位指名で日本ハムへ入