Ì¼¤ÈÊâ¤¯¥Ñ¥Ñ¤ÎÇØÃæ¤¬¡Ö¥´¥Ä¥¤¡×ÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤ÇÊë¤é¤¹½÷Í¥¤ÎÀÐ¶¶°ÉÆà(33)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ¶¶¤ÎÉ×¤ÏÊÆÂç¥ê¡¼¥°(MLB)¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê(30)¡£2018Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢20Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢22Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢25Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ¶¶¤Ï·ëº§Á°¤Ë¤ÏNHK¤Î¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖLIFE!¡Á¿ÍÀ¸¤ËÊû¤²¤ë¥³¥ó¥È¡Á¡×¤Ç¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë