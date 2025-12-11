熊本県内の保育園で保育士が女児に性的暴行を働くという事件が起きていたことが12月9日、熊本県警の発表でわかった。強制性交等の疑いで逮捕されたのは、団体職員の林信彦容疑者（53）で、逮捕直前まで児童を襲ったとされる保育園に勤務していたという。保育園の専門学校で一緒だった知人は「彼は女児にモテていた」などと語る。 〈画像〉林容疑者が地元の幼稚園に応募して採用された“応援歌” 「性的な欲望を我慢できなかった