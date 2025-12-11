¡Öº£¤Ï»ÕÄï´Ø·¸¤È¤Ï´¶³´¿¼¤¤¡×¤ÎÀ¼¸µ³ÊÆ®²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅÄ±äÉ§(63)¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÂÐÀï¤·¤¿?400ÀïÌµÇÔ¤ÎÃË?¤È¤ÎºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ìÇ¯¿¶¤ê¤Î¥Ò¥¯¥½¥óÀèÀ¸¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£¤¤¤ä¡¼¡¢ÎÉ¤­¶ÛÄ¥´¶¤È½¸ÃæÎÏ¤¬MAX¾õÂÖ¤ÇÂ³¤­¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÄÌ¤ê²á¤®¤¿´¶³Ð¡£ºÇ¹â¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤è¤êÀèÀ¸¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î´ã¸÷±Ô¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤â¤¢¤ê¡¢ÉÂ¤È¸þ¤­¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¿´Äì°Â¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¿¿¤Ë¶Ë¾å