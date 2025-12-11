久留米大（福岡県久留米市）は11日、新理事長に内村直尚学長（69）が就任すると発表した。任期は来年1月1日から2027年度定時評議員会終了まで。内村氏は同大医学部卒。精神医学が専門の医師で、睡眠研究の第一人者として知られる。学長を兼務する。永田見生理事長（76）は任期満了（12月31日付）に伴い退任する。