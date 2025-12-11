これからの年末、大掃除をするという人も注意が必要です。暮らしに身近なバッテリー、ごみを出すとき気をつけないと、火災の恐れがあります。 【写真を見る】衝撃が加わった瞬間 煙と炎が…｢モバイルバッテリー｣などのリチウムイオン電池で火災も 大掃除の際は気をつけて 訪れたのは、愛知県北名古屋市のごみ処理施設「北名古屋工場」。名古屋市・北名古屋市・豊山町から出る可燃ごみや不燃ごみ、粗大ごみが集まりま