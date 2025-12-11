Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が12月11日に開催された。各賞が表彰されるなか、最注目の最優秀選手賞には鹿島アントラーズのGK早川友基が選ばれた。鹿島からのMVP選出は16年ぶり４人目。GKの受賞としては2010年の楢粼正剛氏以来、15年ぶり２回目だ。 2022年シーズンのラスト５試合から鹿島の正GKを務める早川は、その座を今季も死守。３季連続で全試合フルタイム出場を達成した。抜群の反射