佐世保市で11日午後、トラックと軽乗用車が正面衝突する事故がありました。 軽乗用車の運転手と同乗者が病院に搬送されています。 11日午後3時頃、佐世保市桑木場町の国道202号で、三河内駅方面に直進していた軽乗用車と反対車線を走っていた2トントラックが正面衝突しました。 警察によりますとこの事故で、軽乗用車を運転していた60代の男性と、同乗していた60代の女性が病院に搬送されましたが、意識はあるという